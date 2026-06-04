Tioga County Property Transactions

On May 20, 2026, property located at 1211 Straits Corners Rd., Tioga, from Lynn Nichols to Gary and Belinda Angus for $80,000.
On May 20, 2026, property located at 158 Brainard St., Town of Owego, from David and Valerie Winters to Valerie Winters for $77,443.
On May 21, 2026, property located at 1238 Summit Rd., Town of Owego, from Virginia Ericson to Barak and Ashley Steika for $333,000.
On May 21, 2026, property located at 359 Main St., Village of Owego, from Melissa and James Terry to Mia and Nathaniel Taber for $300,500.
On May 21, 2026, property located at 422-424 West Creek Rd., Town of Owego, from D.C. English Properties LLC to Robert Bloom Jr. for $115,000.
On May 22, 2026, property located at Lisle Road E/S, Town of Owego, from Sereta Spohn to Stephen and Jessica Giliberti for $9,000.
On May 22, 2026, property located at 129 Sanford Rd., Town of Owego, from Kristy Brooking to Rachel and Josh Rumpff for $278,500.
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