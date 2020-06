Tioga County’s Deceased Veterans

Michael Middaugh, director of the Tioga County Veterans Service Agency, prepared this Honor Roll of Deceased Tioga County Veterans from Veterans Day 2019, to Memorial Day 2020.

WWII: Gilbert Alexander, Newark Valley, Vestal Hills Cemetery – Vestal; Kenneth H. Gardner, Owego; Donald W. Howell, Nichols, Nichols Cemetery – Nichols; Emil Jerkes, Nichols, Woodlawn National Cemetery – Elmira; Donald W. Keeler, Owego; Edgar H. Morgan, Owego, Tioga Cemetery – Owego; Casimir W. Orzel, Willseyville, Riverside Cemetery – Apalachin; Nicholas J. Rossi, Apalachin, Riverhurst Cemetery – Endwell; Richard B. Tiffany, Owego, Tioga Cemetery – Owego; Louis J. Tomasso, Waverly, Tioga Point Cemetery – Athens, Pa.; Robert C. Vergason, Owego, Evergreen Cemetery – Owego.

Korea: Richard Anderson, Candor; Burton B. Blow, Waverly; Frank H. Catlin, Owego, Tioga Cemetery – Owego; Perry J. Crance Jr., Spencer; Arthur L. Cummins Sr., Lockwood; Francis E. Dibble, Waverly; Thomas F. Doty, Owego, St. Patrick’s Cemetery – Owego; Joseph Federowicz, Apalachin, Vestal Hills Memorial Park – Vestal; William C. Gross, Apalachin; James A. Hilliar, Spencer; Gerald D. Keene, Waverly, St. James Cemetery – Waverly; John L. Miller Sr., Apalachin; Richard E. Newman, Willseyville, Maple Grove Cemetery – Candor; Casimir W. Orzel, Willseyville; Beverly J. Russell, Waverly; Robert E. Simonds, Waverly, Grace Episcopal Columbarium – Elmira.

Vietnam: James J. Dolan, Waverly, Our Lady of Perpetual Help – Ridgebury, Pa.; Daniel Eagan, Willseyville; Jay W. Edwards, Owego, Nichols Cemetery – Nichols; Richard W. Kipp Sr., Owego; David M. Laughlin, Newark Valley; David G. Lewis, Candor, Floral Park Cemetery – Johnson City; George C. Lewis, Lockwood, Chemung Cemetery – Chemung; James R. Mallins, Newark Valley; Marvin J. Miller, Apalachin; Robert F. McCracken, Waverly, Orange Hill Cemetery – Athens, Pa.; Donald L. Parshall, Spencer, Woodlawn National Cemetery – Elmira; Joseph L. Purdy Jr., Apalachin, Calvary Cemetery – Johnson City; William P. Simmermacher, Apalachin, Fairview Memorial Park – Pennsylvania; Bernard L. Smith, Spencer; James J. Walsh III, Waverly, St. James Cemetery – Waverly; Kenneth R. Westfall, Nichols.

Persian Gulf (Desert Storm / Iraq / Afghanistan): David A. Jayne II, Spencer.

Peacetime: William G. Bennett, Waverly; Larry E. Henderson, Owego; Richard P. LaPlante, Tioga Center; Ralph M. Repard, Owego, Vestal Hills Memorial Park – Vestal; Gary D. Rogers, Candor; Gerald Shirley, Candor, Maple Grove Cemetery – Candor; Noel D. Terwilliger, Candor, Willow Glen Cemetery – Dryden; Daniel D. Truesdail Jr., Richford, Evergreen Cemetery – Berkshire; Lincoln L. Watkins, Richford, Highland Cemetery – Richford.