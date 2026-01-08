On Dec. 22, 2025, property located at 0 Hubby Rd., Town of Richford, from Kurtas Murray to Otto Sanaker for $94,900.
On Dec. 22, 2025, property located at 192 Beach Rd., Town of Owego, from Bonnie Avery to Asm Alauddin and Shanzida Nasrin for $136,500.
On Dec. 22, 2025, property located at 9 Van Riper Rd., Town of Owego, from Christy Furman to Tawni and Brandon Pipher for $288,750.
On Dec. 22, 2025, property located at 4257 St. Rt. 38B, Town of Owego, from Curtis and Ashley Hammond to Dan Papa for $285,000.
On Dec. 22, 2025, property located at 423 Glenmary Dr., Tioga, from Teri Morse and Whitney Morse-Hood to Toivo Pasto for $149,000.
On Dec. 22, 2025, property located at 1 Lyman Ave., Town of Barton, from Gregory and Gloria Mack to Robert Fiske for $280,000.
On Dec. 23, 2025, property located at 119 Ellistown Rd., Town of Barton, from Nancy Meyers to EL-BA Park LLC for $94,482.54.
On Dec. 23, 2025, property located at 10 Canterbury Dr., Town of Owego, from David Benedict and Jody Lowry to Jennifer Masters for $300,000.
On Dec. 23, 2025, property located at 8 Temple St., Village of Owego, from Marcus and Trista Broughton to OV MMD LLC for $90,000.
On Dec. 23, 2025, property located at 3 Lincolnshire Blvd., Town of Owego, from James Neary to Holly Pianosi for $164,000.
On Dec. 23, 2025, property located at 70 Front St., Village of Owego, from Alfred Tilly to Michael and Irene Graven for $75,000.
On Dec. 24, 2025, property located at 32 New St., Town of Owego, from Michael Stolarcyk to Michael and Mary Belo for $50,000.
Be the first to comment on "Tioga County Property Transactions"