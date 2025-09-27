Tioga County Property Transactions

On Sept. 9, 2025, property located at 230 Perry Rd., Town of Richford, from Carol Mietsch to Branson and Autumn Eberlin for $155,000.
On Sept. 9, 2025, property located at 2343 State Rt. 17C, Town of Owego, from Heidi Chase to John Bless for $275,000.
On Sept. 9, 2025, property located at 10 Watkins Ave., Town of Owego, from Gavin Brown and Brianna Monico to Garrett Titchen for $163,000.
On Sept. 9, 2025, property located at Campville and Cafferty Road, Town of Owego, from Robert and Sandra Hojaboom to Timothy and Jesse Flurschutz for $10,000.
On Sept. 9, 2025, property located at Barnes Hill Road, Town of Berkshire, from Dawn Olson to William and Penny Spoonhower for $22,000.
On Sept. 9, 2025, property located at 11 Bambi Lane, Town of Candor, from Gloria Ward by Atty in Fact and Christine Vanostrand as Atty in Fact to Mariad Farms Inc. for $30,000.
On Sept. 9, 2025, property located at 2066 Red Brush Rd., Town of Nichols, from Joshua Sinclair to Robert Jr. and Rebecca Argetsinger for $21,000.
On Sept. 9, 2025, property located at 298 Lackawanna Ave., Village of Owego, from Patrick Quinn LLC to Broad Street Properties LLC for $150,000.
On Sept. 10, 2025, property located at 326 Chemung St., Village of Waverly, from Newrez LLC to Jonathan Friedt for $67,000.
On Sept. 10, 2025, property located at 0 Parker Rd., Town of Barton, from Robert and Patricia Palanza to Buy Great Land LLC for $4,000.
On Sept. 10, 2025, property located at 1504 Ridge Rd., Town of Barton, from James and Doreen Behrman to Sean and Kim Behrman for $20,000.
On Sept. 11, 2025, property located at 210 Route 79, Town of Richford, from Darleen Turk to Chris Gleason for $108,000.
On Sept. 12, 2025, property located at Kinney Road, Town of Owego, from James Jackson to Riverside Sod Farm LLC for $33,220.
On Sept. 12, 2025, property located at 586 Lillie Hill Rd., Town of Owego, from Teresa Forys-Savage and James Savage to James Thomas and Sharon Tracy Thomas for $360,000.
On Sept. 12, 2025, property located at 1357 Lisle Rd., Town of Owego, from Amy Wood to Sarah Grizzle for $160,000.
On Sept. 15, 2025, property located at 111 Frost Hollow Rd., Tioga, from Stanley and Teresa Vicki to Brenna Peters for $200,000.
On Sept. 15, 2025, property located at 101 Winchell Rd., Town of Owego, from Kelly Deer to Cecilia Popescu, Trustee, for $305,000.
On Sept. 15, 2025, property located at 1564 Park Settlement Rd., Town of Candor, from Dale and Jennifer Wildenstein to Bethany Krome and Rocco DeAngelo for $200,000.
On Sept. 15, 2025, property located at 423 McFadden Rd., Town of Owego, from James and Joanne Duran to Victor Virgilio for $191,500.
On Sept. 15, 2025, property located at 372 W. River Rd., Village of Nichols, from Thaddeus Sisson to Austin Stauder and Allen Johnston for $44,900.
